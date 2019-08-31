Российский газопровод Северный поток 2 представляет угрозу для всей Европы, в частности военного характера, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Его заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.
«Мы говорим с Польшей единым голосом: Северный поток 2 неприемлем и несет в себе угрозы, в том числе и военного характера, для всей Европы. Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша-США-Украина», — заявил Зеленский.
Ми говоримо з Польщею єдиним голосом: «Північний потік 2» неприйнятний і несе в собі загрози, серед іншого і воєнного характеру, для всієї Європи. Ми одночасно виступаємо за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також енергетичну співпрацю в трикутнику Польща-США-Україна. pic.twitter.com/aQGYfCbbD0— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 31 августа 2019 г.
Напомним, сегодня Зеленский пребывает в Польше.
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