Пресс-секретарь бывшего генпрокурора Лариса Сарган заявила, что дело бывшего первого вице-спикера ВР Игоря Калетника было закрыто на законных основаниях.

Об этом она написала в Facebook.

«Статья УК, которую 5,5 (!) лет [начальник Управления специальных расследований ГПУ — ред.] Горбатюк предъявлял Калетнику, — давно декриминализирована. По делу есть решения судов, в которых четко указано на отсутствие состава преступления, по этому же делу было отказано в проведении заочного расследования из-за отсутствия состава преступления, есть решение суда о необходимости закрытия дела», — написала Сарган.

По ее словам, «дело закрыли на законных основаниях».

Касательно изменения подсудности 20 уголовных производств Сарган написала, что они переданы в Госбюро расследований, Национальную полицию, Службу безопасности по подследственности.

«Производства не имеют отношения ни к делам Майдана, ни к бывшим высокопоставленным чиновникам. Это, например, дела кражи сахара, застроек в Киеве и т. п. », — пояснила пресс-секретарь.

Ранее в Управлении специальных расследований заявили, что заместитель генерального прокурора Сергей Кизь закрыл производство в отношении первого заместителя председателя Верховной Рады Игоря Калетника в 2012—2014 годах по делу об организации голосования за «диктаторские законы» 16 января 2014 года.

Там также сообщили, что Луценко внес в ЕРДР данные о 20 уголовных производствах и изменил орган досудебного расследования.