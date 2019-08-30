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Новые главы Минздрава и Минобразования проверят механизмы имплементации медицинской и образовательной реформ.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук журналистам в Киеве, пишет УП.

«Медицинская реформа — это однозначно правильная история. Реформа образования, новая украинская школа — однозначно правильная история. Есть вопросы менеджмента конечно. Идея правильная, но как они были воплощены, мы сейчас посмотрим внутри министерств», — пояснил он.

Гончарук оценил принцип медицинской реформы Деньги ходят за пациентом и назвал такой подход правильным.

«Это также стимулирует конкуренцию. Но насколько качественно проводилась имплементация, как менеджерилась эта история, мы посмотрим. Сейчас давать оценок не хочу. В этих сферах есть новые министры, и я думаю, что основываясь, в том числе на их оценки, наши планы относительно этих двух реформ вы получите очень быстро», — добавила премьер.

Он отметил, что планы будут озвучены в течение месяца.

Экс-министр образования Лилия Гриневич и бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун запускали образовательную и медицинскую реформы. Продолжать их инициативы будут уже новые министры — Анна Новосад и Зоряна Скалецкая.
ForUm

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