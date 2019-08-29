Голосвеевский районный суд Киева приговорил женщину, которая до смерти заморила голодом своего годовалого сына, к 8 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по статье «Оставление в опасности». Прокуроры настаивали на пожизненном лишении свободы и признании ее виновной в умышленном убийстве малолетнего ребенка.

В связи с этим прокуратурой в Киевский апелляционный суд готовится апелляционная жалоба с требованием пересмотра указанного приговора Голосеевского райсуда Киева.

Прокуратура просила дня подсудимой пожизненного заключения.

Напомним, в декабре 2016 года 21-летняя жительница Киева на 11 дней оставила годовалого сына и 2-летнюю дочь без еды и воды одних в закрытой квартире. Мальчик умер от голода, а девочку удалось спасти.