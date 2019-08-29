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Во время Священного Синода Элладской Православной Церкви, на котором поднимался вопрос признания или непризнания проекта Фанара в Украине, Предстоятель ЭПЦ отказался от такой ответственности и передал дело на рассмотрение Архиерейского собора.

Фото: pravoslavie.ru

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на греческое издание Ромфея.

«Мы признаем соборно привилегию Архиепископа (Иеронима — ред.) управлять данной темой лично», — отметил один из синодальных иерархов, передает издание.

Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним ІІ с большим интересом выслушал позиции синодалов и поблагодарил их за поддержку и признание его привилегий. «Я не могу взять на себя такую ​​ответственность, я передам ее в иерархию», — сказал Предстоятель Элладской Православной Церкви.

Сообщается, что вышеупомянутый представитель Синода также добавил: «В других случаях не требовалось от всей иерархии признания автокефалии так же, как это было с другими автокефалиями на Балканах. Здесь мы имеем особый случай с нерукоположенными раскольниками, которые были еще и отлученными».

Греческие журналисты рассказали, что «синодалы не скрывали своего беспокойства, поскольку тема об украинском вопросе была внесена в конце работы Синода без уведомления и без включения в повестку дня».
ForUm

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