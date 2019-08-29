Руководством Министерства внутренних дел и Национальной полиции было принято решение об освобождении от должностей руководителей главных управлений в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Такое решение принято руководством Нацполиции согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины, которое состоялось 23 августа.

В настоящее время бывший руководитель Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа назначен начальником Департамента обеспечения деятельности председателя Национальной полиции Украины.

Бывший начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко назначен в центральный аппарат Национальной полиции Украины.

Сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях.