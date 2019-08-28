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Подконтрольный Кремлю судья Кировского районного суда Крыма Игорь Дегтярев вынес приговор Диляверу Гафарову, обвиняемому в участии в незаконном вооруженном формировании по части 2 статьи 208 УК РФ и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк.

По версии следствия, житель села Жемчужина Крыма Гафаров в 2016-2018 годах принимал участие в Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, сейчас общественное объединение «Аскер», и был участником экономической блокады Крыма.

Гафаров был задержан в Крыму 30 октября 2018 года. В суде он отрицал вину и рассказал, что организатор отряда и собственник телеканала ATR (где Гафаров работал парикмахером) Ленур Ислямов предлагал ему войти в отряд, но он отказался, а позже уволился с телеканала, недолго поработал в Киеве и вернулся в Крым.

Обвинение просило для Гафарова 12 лет лишения свободы.
ForUm

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