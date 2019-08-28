В отличие от «американского приоритета», Китай придерживается принципа сотрудничества на взаимовыгодных условиях. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал информацию о попытках США убедить Украину не продавать «Мотор Сич», сообщает 112 Украина.

«В отличие от концепции «американского приоритета», которого придерживается кое-кто в Соединенных Штатах, Китай осуществляет сотрудничество в рамках концепции «Один пояс и один путь» с более чем 160 странами и международными организациями, включая Украину, и всегда придерживается принципа взаимного сотрудничества, совместного роста и постоянно добивается взаимной выгоды», - заявил Гэн Шуан.

По его словам, такое сотрудничество – это беспроигрышный вариант для Украины.

«Я считаю, что большинство стран мира могут самостоятельно принимать политические решения, которые отвечают их собственным интересам, на основе объективных фактов», - отметил представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Напомним, две китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций запорожского завода «Мотор Сич».

Антимонопольный комитет Украины в июле этого года начал рассмотрение дела о приобретении концерном «Укроборонпром» и китайской компанией Skyrizon совместного контроля над предприятием «Мотор Сич».

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщало со ссылкой на источники, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон попробует убедить руководство предприятия «Мотор Сич» и власти Украины не заключать соглашение с Пекином о продаже предприятия.

Сам Болтон подтвердил, что постарается убедить украинскую власть в опасности сотрудничества с китайцами, но отказался комментировать вопросы, связанные с «Мотор Сич».