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В Донецкой области в 2019-2020 учебном году из 541 существующих учреждений общего среднего образования из-за боевых действий приостановлена деятельность в 10 школах, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Так, по оперативным данным в 2019-2020 учебном году количество заведений общего среднего образования (в том числе 22 приостановленных) будет составлять - 541. Из них действующие - 519, в т. ч. 511 дневные, 2 вечерние, 5 частных, 1 - учреждение Министерства молодежи и спорта Украины.

Приостановлена работа 22 учреждений, в т. ч. 20 коммунальных (10-за боевых действий), 2 - частные. Открыто 2 частных заведения в г.. Славянск, Славянском районе.

По данным ОГА, общий контингент учащихся составит 165,5 тыс. человек. Количество учащихся 1-х классов - 17,3 тыс. человек. Количество учащихся 10-х классов - 8,8 тыс. человек.
ForUm

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