Свято-Покровская община Украинской Православной Церкви села Годомичи Маневичского района Волынской области, которая потеряла этой зимой доступ к своему храму из-за рейдерства ПЦУ, объявила о начале строительства новой церкви на приходе.

Захваченный ПЦУ Свято-Покровский храм в селе Годомичи / Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написала на своей странице в Facebook жена настоятеля отца Иоанна Ульяна Шкабура.

«Божией милостью мы начинаем строить Свято-Покровский храм в селе Годомичи. Мы просим отозваться на нашу просьбу и найти возможность дать посильную помощь на строительство. Только сейчас, при участии в строительстве, есть возможность вписать свое имя и имя своей семьи в молитву каждой литургии за таинством святой Евхаристии ”за строителей и украшающих Храму сего…”, благодарим всех, кто отзовется на нашу помощь», – написала матушка Ульяна.