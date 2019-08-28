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За минувшие сутки, 27 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Талаковки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды около Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов;

неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Светлодарска - из запрещенных минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований РФ и их наемников не зафиксировано.
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