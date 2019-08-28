За минувшие сутки, 27 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Талаковки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
дважды в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды около Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов;
неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Светлодарска - из запрещенных минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований РФ и их наемников не зафиксировано.
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