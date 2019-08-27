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На Буковине в селе Задубровка, 26 августа, сторонники Православной Церкви Украины бросили военную дымовую шашку на территорию храма УПЦ в честь святого Архистратига Михаила.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, активисты ПЦУ угрожали взорвать храм, в котором община УПЦ с 15 февраля совершает круглосуточное молитвенное стояние.

«Сегодня, в 21.50, Александр Андрийчук, Олег Коропецкий и еще один неизвестный гражданин, подошли к воротам церкви, начали по ним колотить и сыпать угрозами взорвать церковь, а также угрожали людям, которые в это время находились на территории церкви», – говорится в сообщении епархии.

Отмечается, что все трое были в состоянии алкогольного опьянения. После устных угроз активисты перешли к действию и бросили на территорию храма военную дымовую шашку.

«Была вызвана полиция, составлены протоколы, дымовую шашку, как вещественное доказательство, правоохранительные органы изъяли», – уточняют в Черновицко-Буковинской епархии.

 
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