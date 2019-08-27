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Бывший глава Окружного административного суда Киева (ОАСК), судья Павел Вовк заявил в программе «В гостях у Дмитрия Гордона», что не может назвать руководителя Офиса президента Андрея Богдана своим близким другом.

Отвечая на вопрос, правда ли, что он друг Богдана, Вовк сказал: «Не знаю, откуда такая информация».

«Андрей… Отчество не помню… Это известный адвокат, у него много клиентов. Мы все в юридическом мире друг друга знаем, безусловно. Я его знаю как успешного адвоката. Знаю, что он сделал многое для победы нового президента, приближен к нему. Сказать, что он мой близкий друг, я не могу», – заявил экс-глава ОАСК.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента, позже реорганизованной в Офис президента. Богдан был личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.

26 июля сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Национального антикоррупционного бюро провели в ОАСК обыск. По информации Генпрокуратуры, судьи этого суда системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. 20 августа Вовк сообщил о сложении полномочий председателя ОАСК. 
 
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