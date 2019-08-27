В этом году количество туристов в Карпатах выросло на 15%. Впервые за несколько лет на курортах не стали повышать цены на проживание, пишет НВ.Бизнес.

Количество желающих отдохнуть в этом году на западе страны, растет. С начала года количество украинских туристов увеличилось на 10%, а иностранцев – на 15-20%, пишет НВ.Бизнес.

Главная причина – стабилизация цен наблюдается на курортах Западной Украины впервые за несколько лет. Отдых в Турции и Египте в этом году подорожал.

На праздники снять номер в гостинице или комнату в частном доме невозможно - все занято, признает менеджер агентства Карпаты Travel Надежда Якубьяк. Хотя предложение выросло. «За последний год появилось большое количество новых коттеджей, которые сдаются в аренду», - говорит она. Количество заказов на экскурсионные туры в августе существенно выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавляет директор компании Вики-турс Олег Дерех. «Спросом пользуются походы в горы, например, подъем на Говерлу», - говорит он.

На отдых приезжают не только украинцы, но и иностранцы, рассказывает руководитель проекта санаторного комплекса Деренивская Купель (Нижнее Солотвино, Закарпатье) Андрей Погребняк. «На уикенд приезжают чехи, словаки, венгры. Наш комплекс расположен практически на границе, поэтому им недалеко ехать. На обратном пути они закупают украинские продукты, которые дешевле, чем в странах Восточной Европы», - говорит он. На других курортах говорят, что в этом году на отдых приехало гораздо больше поляков по сравнению с предыдущими годами.

Главная причина, по которой туристический поток на запад страны растет – стабильные цены. В этом году стоимость проживания в большинстве отелей не повышалась. Например, в частном секторе цены стартуют от 200 грн, а в отелях – от 500 грн с человека в сутки. Средний чек в местном ресторане составляет 200-300 грн на семью. Отельеры решили не повышать цены после того, как в прошлом году они не смогли увеличить туристический поток. Клиенты не готовы платить больше.

Украинцы поехали на отдых в Карпаты, поскольку в этом году подорожали Египет и Турция. Отели на курортах Анталии, Мармариса и Бодрума в этом году перешли на расчеты в евро, что привело к росту цен в среднем на 20%.

Количество иностранцев увеличивается благодаря развитию аэропорта Львова. В июне его услугами воспользовалось 227,4 тыс. пассажиров, что на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туроператоры рассматривают возможность запуска чартеров в аэропорт Ужгорода. «Закарпатье – один из самых недооцененных курортных регионов в стране. Он пока не раскручен и по мере развития инфраструктуры количество туристов будет увеличиваться», - говорит Андрей Погребняк. Но это произойдет только в том случае, если местные отельеры будут сдерживать рост цен и вкладывать деньги в развитие инфраструктурных проектов.