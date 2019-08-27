Партия «Слуга народа» готова отдать 4 комитета в Верховной Раде ІХ созыва другим политическим силам. Об этом заявил лидер политсилы Дмитрий Разумков журналистам после завершения работы подготовительной группы, передает 112 Украина.

«В качестве руководящих должностей, а именно руководителей комитетов, то мы предлагаем: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свобода слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и еще комиссию по вопросам ветеранов», - сказал он.

Политик уточнил, что пока это только предложения, и они еще окончательно не приняты.

Разумков подтвердил, что не удалось принять окончательного решения относительно состава парламентских комитетов, поскольку еще не все политические силы подали свои кандидатуры.

Как сообщал ForUm, ранее в «Слуге народа» планировали председательствовать в 21 комитете Верховной Рады из 23, а остальные партии должны пропорционально представлять себя во всех комитетах.

Первое торжественное заседание Верховной Рады ІХ созыва назначено на 29 августа.