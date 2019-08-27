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Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в Facebook видео о том, как происходит капитальный ремонт станций скоростного трамвая Борщаговской линии.

«Продолжаются активные ремонтные работы, чтобы в начале осени пассажиры общественного транспорта уже снова могли пользоваться услугами скоростного трамвая. Мы заканчиваем капитальный ремонт сразу пяти станций скоростного трамвая Борщаговской линии: Гната Юры, Гарматная (НАУ), проспект Победы, Полевая и Политехническая», - написал Кличко.

По его словам, это будут современные и комфортные станции. На них уже проложили новые коммуникации, обновили трамвайные рельсы, сделали новые платформы, входные группы и вестибюли. Также обустроили станции тактильной плиткой для пассажиров с недостатками зрения. На каждой станции будет работать пункт безопасности. Для удобства пассажиров устанавливают терминалы наличного и безналичного расчета.

«Мы ремонтируем не только станции, обновляем также окружающую инфраструктуру - капитально ремонтируем подземные переходы и тротуары. В общем линией скоростного трамвая ежесуточно пользуются более 150 тыс. пассажиров. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы закончить ремонтные работы как можно скорее», - отметил мэр столицы.
ForUm

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