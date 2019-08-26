В Бердянске протоиерей Александр Тютюма, который три месяца назад перешел в Православную Церковь Украины, принес покаяние и пожелал вернуться в лоно канонической Украинской Православной Церкви, так как, по его словам, в ПЦУ главный акцент делается не на молитву и любовь, а на политику.

Фото: Бердянская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бердянской епархии, в здании Епархиального управлении Бердянской епархии УПЦ архиепископ Ефрем провел встречу и беседу со священником, который ранее был запрещен в служении. По словам архиерея, протоиерей Александр Тютюма раскаявшись и осознав неправду своего поступка, пожелал воссоединиться с Православной Церковью.

«Мы будем молиться, чтобы Господь исцелил греховную рану и присоединил к Своей Церкви священника, чтобы он питался от Источника Жизни, которым является Христос», – сказал архиепископ Ефрем.

Отец Александр сделал также публичное покаянное видеообращение, в котором попросил прощения у правящего архиерея, священнослужителей и всех верующих Бердянской епархии УПЦ. Клирик заявил, что если каноническая Церковь призывает своих чад к молитве и любви, то в ПЦУ, даже во время богослужения, главный акцент делается на политику. «Это не мое», – констатировал протоиерей Александр Тютюма. Священник выразил надежду, что Господь, Который не желает смерти грешников, примет его снова в Свою Церковь.