Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита G7 обсудили поддержку Украины и призывают ее к продолжению пути реформ.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу премьера Канады.

«Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и отметили важность реформ, отметив значительный соответствующий мандат, предоставленный после президентских и парламентских выборов», - заявили у Трюдо.

«Двое лидеров обсудили обязательность борьбы с изменениями климата. Они выразили обеспокоенность пожарами в Амазонии, и признали эту проблему международным кризисом, который следует решать в рамках G7», - добавили в офисе канадского лидера.

Напомним, Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров государств «нормандской четверки», заявила 25 августа на полях саммита G7 канцлер ФРГ.