также в разделеПолитика
Кравчук не может уснуть без пистолета на тумбочке 51
Глава ОП назвал журналистов «парахоботиками» 91
МИД Украины не признает фейковые «выборы» в Абхазии 52
«Дальше тянуть нельзя»: Зеленский рассказал о кандидатах в премьеры 137
Зеленский отметил госнаградами 24 иностранцев 32
На торжественном приеме собрались пять президентов Украины 158
Выступление Зеленского по случаю Дня Независимости: полный текст 590
Порошенко не пришел на Шествие достоинства 79
Блогер: Все больше украинцев выступают за то, чтобы Украина была мостом между Западом и Востоком, как предлагает Медведчук 91
Зеленский: Любые победы неполноценны, ведь наша семья не полная 54
«Наилучшие пожелания»: США поздравили Украину с Днем Независимости 31
«Оппозиционная платформа - За жизнь»: Правовой беспредел и борьба с независимыми СМИ стали визитной карточкой новой власти 50
Черновецкий просит суд запретить Луценко выезжать за границу 44
Зеленский дал гражданство 11 иностранцам, воевавшим за Украину 48
«Слава Украине»: Борис Джонсон заговорил на украинском 77
Жарких: Если Зеленский осмелится атаковать Медведчука, то вместо плана «Барбаросса» получит Сталинград 267
Журналист: Медведчук - единственный, кто попал в топ-10 самых влиятельных украинцев не из-за должности, а благодаря своему авторитету 32
Медведчук прокомментировал уверенное сокращение числа сторонников вступления Украины в НАТО 66

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита G7 обсудили поддержку Украины и призывают ее к продолжению пути реформ.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу премьера Канады.

«Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и отметили важность реформ, отметив значительный соответствующий мандат, предоставленный после президентских и парламентских выборов», - заявили у Трюдо.

«Двое лидеров обсудили обязательность борьбы с изменениями климата. Они выразили обеспокоенность пожарами в Амазонии, и признали эту проблему международным кризисом, который следует решать в рамках G7», - добавили в офисе канадского лидера.

Напомним, Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров государств «нормандской четверки», заявила 25 августа на полях саммита G7 канцлер ФРГ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2607 грн.
39
Теги