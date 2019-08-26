также в разделеПолитика
Кравчук не может уснуть без пистолета на тумбочке 8
МИД Украины не признает фейковые «выборы» в Абхазии 39
«Дальше тянуть нельзя»: Зеленский рассказал о кандидатах в премьеры 134
Зеленский отметил госнаградами 24 иностранцев 31
На торжественном приеме собрались пять президентов Украины 156
Выступление Зеленского по случаю Дня Независимости: полный текст 529
Порошенко не пришел на Шествие достоинства 78
Блогер: Все больше украинцев выступают за то, чтобы Украина была мостом между Западом и Востоком, как предлагает Медведчук 88
Зеленский: Любые победы неполноценны, ведь наша семья не полная 54
«Наилучшие пожелания»: США поздравили Украину с Днем Независимости 31
«Оппозиционная платформа - За жизнь»: Правовой беспредел и борьба с независимыми СМИ стали визитной карточкой новой власти 50
Черновецкий просит суд запретить Луценко выезжать за границу 44
Зеленский дал гражданство 11 иностранцам, воевавшим за Украину 48
«Слава Украине»: Борис Джонсон заговорил на украинском 77
Жарких: Если Зеленский осмелится атаковать Медведчука, то вместо плана «Барбаросса» получит Сталинград 266
Журналист: Медведчук - единственный, кто попал в топ-10 самых влиятельных украинцев не из-за должности, а благодаря своему авторитету 32
Медведчук прокомментировал уверенное сокращение числа сторонников вступления Украины в НАТО 65
Обмен осужденными: Кремль констатирует начало диалога с Зеленским 40

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал свое присутствие на свадьбе «смотрящего» за Минюстом Андрея Довбенко в Сен-Тропе (Франция).

«Парахоботики, узбагойтесь))). В свободное от работы время, куда хочу туда иду. Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу на фронт в Пески. Принципиально – не воровать (но этого Вам не понять)», - написал он в Facebook.

При этом глава ОП обнародовал фото, размещенные в Facebook в конце августа 2015 года с поездки в Пески. В публикации говорилось о доставке украинским военным спецтехники, специальных карт и продуктов. На нескольких фото Богдан позирует с оружием в руках.

Напомним, накануне журналисты Bihus.info обнародовали информацию, что на День Независимости глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и киевский застройщик Андрей Ваврыш провели три дня во Франции на свадьбе «смотрящего» за Минюстом Андрея Довбенко.

Ранее Богдан заявил, что команда президента «общается с обществом без посредников и без журналистов».

В конце августа стало известно, что Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов программы «Схемы» и Национальной общественной телерадиокомпании Украины.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1106 грн.
16
Теги