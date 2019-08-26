Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал свое присутствие на свадьбе «смотрящего» за Минюстом Андрея Довбенко в Сен-Тропе (Франция).

«Парахоботики, узбагойтесь))). В свободное от работы время, куда хочу туда иду. Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу на фронт в Пески. Принципиально – не воровать (но этого Вам не понять)», - написал он в Facebook.

При этом глава ОП обнародовал фото, размещенные в Facebook в конце августа 2015 года с поездки в Пески. В публикации говорилось о доставке украинским военным спецтехники, специальных карт и продуктов. На нескольких фото Богдан позирует с оружием в руках.

Напомним, накануне журналисты Bihus.info обнародовали информацию, что на День Независимости глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и киевский застройщик Андрей Ваврыш провели три дня во Франции на свадьбе «смотрящего» за Минюстом Андрея Довбенко.

Ранее Богдан заявил, что команда президента «общается с обществом без посредников и без журналистов».

В конце августа стало известно, что Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов программы «Схемы» и Национальной общественной телерадиокомпании Украины.