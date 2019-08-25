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МИД Грузии выразил протест России в связи с задержанием восьми жителей грузинских сёл, прилегающих к административной границе самопровозглашённой Южной Осетии.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

«В тех условиях, когда в последние дни обстановка особенно напряжена из-за установки искусственных барьеров в селе Гугутианткари, продолжение практики похищений и незаконных задержаний граждан Грузии оккупационными силами представляет собой очевидную попытку дестабилизации обстановки в стране. Участившиеся провокации и инциденты на линии оккупации еще больше обостряют обстановку с точки зрения безопасности и усугубляют и без того сложное гуманитарное положение в селах, пострадавших от конфликта», - сказал Констандиниди.

Он также призвал РФ «незамедлительно прекратить незаконные действия на линии оккупации и соблюдать международные обязательства».

В МИД Грузии также настоятельно призывают международное сообщество принять эффективные меры для прекращения незаконной деятельности оккупационных сил.

Администрация региона Шида Картли сообщает, что семь грузинских граждан были задержаны 17 августа, когда поднялись на гору для совершения молитвы в местной церкви. Ещё один – близ своего села при выполнении сельхозработ.

Как известно, Россия в 2008 году после пятидневной войны с Грузией признала «независимость» сепаратистских регионов Грузии Абхазии и Южной Осетии. В обоих регионах есть российские войска и базы.

Тбилиси и страны Запада считают эти территории оккупированными регионами Грузии.
ForUm

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