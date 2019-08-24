Украинский боксер Александр Усик отказался проводить бой с российскими боксерами Андреем Федосовым, а до этого с Поветкиным.
Об этом Усик сообщил в прямом эфире на своей странице в Instagram.
Федосов должен был стать первым соперником в супертяжелом весе для Усика.
Он подчеркнул, что нормально относится к российским спортсменам и их семей и не хочет «грязи, которая будет литься с обеих сторон».
Ранее портал Boxing Scene сообщил, что Усик дебютирует в супертяжелом весе в поединке против россиянина Андрея Федосова вместо камерунца Карлоса Такама.
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