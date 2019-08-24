Украинский боксер Александр Усик отказался проводить бой с российскими боксерами Андреем Федосовым, а до этого с Поветкиным.

Об этом Усик сообщил в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Федосов должен был стать первым соперником в супертяжелом весе для Усика.

«Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин ... Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно», - сказал Усик.

Он подчеркнул, что нормально относится к российским спортсменам и их семей и не хочет «грязи, которая будет литься с обеих сторон».

Ранее портал Boxing Scene сообщил, что Усик дебютирует в супертяжелом весе в поединке против россиянина Андрея Федосова вместо камерунца Карлоса Такама.