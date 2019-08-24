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В честь празднования Дня Независимости Украины президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами ряд граждан других стран.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

В частности, орденом Ярослава Мудрого II степени награжден президент Стортинга (Парламента) Королевства Норвегии в 2013 — 2018 годах Олемик Томмессен.

Орденом За заслуги III степени награждены трое депутатов британского парламента: Джон Виттингдейд (глава многопартийной парламентской группы по связям с Украиной), Полин Летем и Стюарт Мак-Дональд.

Также этим орденом были награжден депутат Национальной ассамблеи Уэльса Мик Антонив, депутат Ассамблеи Республики Португалия и председатель группы дружбы Украина-Португалия Рикарду Мануэль Бешигу, а также генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд.

Орденом княгини Ольги I степени была награждена депутат Европарламента Сандра Калниете. Кроме того, были награждены ряд иностранных общественных деятелей, в том числе — украинского происхождения.

Как отмечается в документе, они были награждены «за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил на торжествах по случаю Дня Независимости: полный текст и видео выступления главы государства.
ForUm

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