Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.
Вместе с ним флаг подняли Герой Украины, заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины майор Владимир Гринюк, заместитель командира Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины полковник Сергей Рекун, курсант 3-го курса военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут - дочь военного летчика, подполковника Сергея Каминского, который погиб в июне 2014 года вблизи Славянска, Анастасия Каминская.
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