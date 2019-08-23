Следователи теруправления Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия во Львове с участием полицейских, в результате которого травмированы двух пешеходов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

По предварительной информации, 23 августа 2019 около 14:40 экипаж полиции на служебном автомобиле марки Mitsubishi Outlander совершил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть улицы.

За рулем автомобиля находился работник патрульной полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей. В результате ДТП пешеходам причинены телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается.

Причины ДТП устанавливаются следствием, проводятся соответствующие экспертизы. Сейчас следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и другие неотложные следственные действия.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Львовской области.