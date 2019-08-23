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Счастлив обязательно будет тот, кто хочет быть счастливым, а путь к счастью краток и единственен: чистым сердцем узреть Бога.

Фото: УПЦ

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в своем блоге на сайте «КП в Украине», сообщает Центр информации УПЦ.

«Секрет прост. Нужно найти рай на земле. Но вначале нужно на­йти Бога. Без Него нет ни рая, ни счастья. Где искать? В голосе сердца. Прислушиваясь к своему сердцу, мы поймём, что нам действительно нужно. Именно в нём заложена тоска по настоящему и самому главному для нас. Это сокровенная печать каждой души, о которой никому и не расскажешь, так как она создана исключительно под нас, под нашу неповторимую природу. И в этой печати заключены все наши стремления и глубинные желания, неведомые никому, кроме нас и Бога. Это то, о чём душа тосковала с рождения», — сказал владыка Антоний.

По его словам, очень важно «всё это выявить и осуществить, а не заглушить суетой, ненужными желаниями, чужими мечтами». «Пока мы не раскроем самое сокровенное в себе, мы не узнаем себя и не сможем в полной мере реализоваться как личность, а значит, не сможем быть счастливы», — подчеркнул архиерей.

Помочь в этом могут и другие люди: «Мы можем найти что-то утерянное в детстве в другом человеке, он вдруг напомнит нам о том, что мы любили, о чём тосковали, и так происходит родство душ, приносящее истинную радость и счастье».

«Счастлив обязательно будет тот, кто хочет быть счастливым. Без оговорок и сомнений. И путь к счастью краток и единственен: чистым сердцем узреть Бога. А далее главное — не мешать Богу сделать нас счастливыми», — отметил он.

«Душа человеческая — это сосуд, который заполняет Бог. И чем лучше, без какого-либо сопротивления душа воспринимает Божью благодать и милости, тем счастливее она. Постоянная самоотдача, открытость, доверие к Богу ведут к счастью и его высшей совершенной форме — блаженству», — заключил митрополит Антоний.
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