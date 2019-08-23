Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии II международного волонтерского и ветеранского форума «Там, где мы – там Украина» в «Художественном арсенале».

Он подчеркнул, что участие в этом мероприятии большая честь для него, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Наше государство и независимость существует благодаря вам. То, что вы сделали для Украины, для ее независимости, для защиты нашего суверенитета, - просто бесценно», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что отношение действующей власти к ветеранам войны на Донбассе и волонтеров основываться на принципах уважения.

«Вы все – Люди с большой буквы и будете для нас родными. У власти больше не будет правильных или неправильных ветеранов, угодных или неугодных волонтеров. Я могу вам полностью гарантировать одно: наше отношение к вам будет основываться на трех вещах. Это уважение, уважение и еще раз уважение», - сказал Глава государства.

Также он сообщил, что при Офисе Президента создается Совет волонтеров и будет назначен уполномоченный по правам волонтеров.

«Мы уверены, что дело вовсе не в органах и не в их количестве, а в том, чтобы было желание реально работать и помогать вам», - подчеркнул Президент Украины.