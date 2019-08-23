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США ранее были основным поставщиком кукурузы в Китай и в 2011-2012 годах США поставляли 5 млн тонн кукурузы – почти 100% китайского импорта, пишет американское издание Successful Farming.

В начале так называемой торговой войны с Китаем в 2017-2018 годах, США поставили только 0,3 миллиона тонн, или менее 10% китайского импорта, передает Голос Америки.

А вот поставки кукурузы из Украины в Китай растут и ожидаются на уровне 4 миллионов тонн, что соответствует 80% китайского импорта, говорится в статье.

Торговая война с Китаем препятствует доступу на рынки для США, отметила конгрессвумен от штата Иллинойс Робин Келли.

«Большая часть кукурузы поступала в Китай из Иллинойса, до того, как провальная торговая война Трампа убила наш доступ к рынкам», - написала конгресвумен в Facebook.

«Хороший ожидаемый урожай в Украине не компенсирует резкое падение производства в США в 2019-2020 годах, но в долгосрочной перспективе угроза, что Украина предстанет в качестве основного экспортера кукурузы, продолжает расти», - говорится в статье.

Журналист также отметил, что урожайность кукурузы в Украине достигла уровня ЕС и поэтому, чтобы нарастить ее еще больше, Украина может прибегнуть к использованию биотехнологической кукурузы ГМО, что пока запрещено.
ForUm

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