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Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в День государственного флага, 23 августа, присоединиться к флешмобу – вывесить украинский флаг из окон домов.  

«У меня есть предложение к украинцам с каждого уголка нашей родины и ко всем украинцам мира - сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-синие цвета нашу планету. Давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город и вообще целая страна стала желто-синей»,  - призвал президент в видеообращении.

«Сейчас есть много украинцев, которые вынуждены прятать наш флаг под кроватью. Есть места, где за украинский флаг могут забрать в тюрьму. И, думаю, эти люди многое отдали бы за возможность спокойно пройти со своим флагом. Поэтому давайте завтра не поленимся и оденем наши улицы в желто-синие цвета», - сказал Зеленский.
ForUm

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