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Марши равенства охраняют тысячи полицейских, а при избиении верующих и захватах храмов УПЦ правоохранительные службы либо полностью бездействуют, либо помогают захватчикам.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Об этом сегодня, в День памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, на своем телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«В мае этого года Генеральная Ассамблея ООН установила 22 августа - Днем памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений. Тем, кто не знаком с Церковной историей нашей страны, может показаться, что к нам этот день не имеет никакого отношения. Но на самом деле, День памяти жертв актов насилия на основе религии относится к нам напрямую», - отметил митрополит.

Владыка Лука напомнил, что акты насилия на основе религии происходят и в наши дни.

«Сколько захвачено храмов, сколько избито прихожан, сколько насилия совершено над теми, кто не хочет в угоду политикам менять свои религиозные убеждения и отрекаться от своей веры. Вся вина прихожан и священнослужителей УПЦ только в том, что они хотят оставаться в лоне канонической Православной Церкви», - написал он.

Митрополит обратил внимание, что «современная демократия понимает свободу совести и права человека исходя из двойных стандартов. Если кто-то посмеет сказать только предосудительное слово в отношении представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций, то на него тотчас обрушится весь гнев свободолюбивых демократов. Но если будут избивать и преследовать за веру, то на это никто не будет обращать ни малейшего внимания».

Также владыка Лука обратился к представителям власти.

«В связи с сегодняшней памятью жертв актов насилия мне бы хотелось пожелать нынешнему руководству страны и лично Президенту Владимиру Зеленскому помнить о той громадной ответственности перед Богом и перед своим народом за ту власть, которая вам дарована. Мы все надеемся, что когда-то сможем увидеть, как на нашей Родине уважаются и защищаются религиозные права и свободы любого человека. А право каждого иметь свои убеждения будет не только прописано в Конституции, но и соблюдаться на практике», - подчеркнул митрополит.

*В мае Генеральная Ассамблея ООН установила новую памятную дату — Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, который отмечается ежегодно 22 августа.

Эта дата должна помочь сохранению памяти и недопущению возрождения ощущения превосходства одной религии над другой.
ForUm

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