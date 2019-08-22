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В рамках проекта «Миссионерский листок» вышел новый выпуск, посвященный празднику Успения Пресвятой Богородицы, который православные верующие отметят 28 августа.

Фото: скрин

Как сообщает «Фома», издание малого формата «Миссионерский листок», рассказывающее об основах православной веры выпускается при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ и журнала «Фома».

Новые выпуски выходят ко дням великих православных праздников и дням памяти святых.

Издатели предлагают посмотреть и скачать избранные выпуски в формате pdf.
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