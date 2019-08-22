В рамках проекта «Миссионерский листок» вышел новый выпуск, посвященный празднику Успения Пресвятой Богородицы, который православные верующие отметят 28 августа.
Фото: скрин
Как сообщает «Фома», издание малого формата «Миссионерский листок», рассказывающее об основах православной веры выпускается при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ и журнала «Фома».
Новые выпуски выходят ко дням великих православных праздников и дням памяти святых.
Издатели предлагают посмотреть и скачать избранные выпуски в формате pdf.
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