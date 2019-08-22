Министр иностранных дел России Сергей Лавров призывает не гнаться за сенсацией в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

«Для того чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты. Нужно не забывать о том, что речь идет о судьбах людей, и здесь нужна не погоня за сенсацией, чтобы успеть первым о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат», - сказал Лавров 21 августа в Москве после переговоров с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, передает Радио Свобода.

20 августа российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева сообщила, что администрация московского следственного изолятора «Лефортово» приняла передачи для пяти украинцев – Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.

21 августа Ивлева рассказала, что администрация «Лефортово» приняла передачи для трех других украинцев – Романа Сущенко, Алексея Сизоновича и Евгения Панова.

До этого украинцы находились в местах лишения свободы других российских регионах.

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией у Керченского пролива в конце ноября 2018 года.