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Пограничники Черновицкого отряда вместе с сотрудниками таможни на границе с Румынией задержали фуру, в которой среди груза было скрыто почти 60 тысяч пачек сигарет на сумму 2,7 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Транспортное средство «Мерседес» под управлением гражданина Румынии следовало через пункт пропуска «Порубное». По документам грузовиком в Бухарест из Винницы везли разнообразные товары хозяйственного назначения. При оформлении у пограничного наряда возникло подозрение, что автомобилем также могут незаконно перемещать запрещенные предметы.

Во время совместной углубленной проверки были обнаружены контрабандные сигареты. Их попытались скрыть в коробках, где находился заявленный груз.

Автомобиль разгрузили и достали из коробок 59950 пачек табачных изделий. Сейчас товар изъят.
ForUm

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