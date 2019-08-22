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Более 700 килограмм освященных в праздник Преображения Господня фруктов раздали члены Иршавского молодёжного братства имени святого Иоанна Предтечи в рамках ежегодной акции «С Богом по жизни».

Фото: пресс-служба Мукачевской епархии

Подарки получили жильцы Иршавского районного дома престарелых, пациенты диспансеров города Мукачево, детской областной больницы и центральной больницы города Иршава, одинокие пенсионеры Мукачево и Иршавы (всего 84 семьи) и многодетные семьи Иршавского района, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине» и пресс-службу Мукачевской епархии.

Цель проекта — посещение больных и обездоленных, чтобы поделиться с ними вестью о Преображении Господнем, напомнить им: в каком положении мы бы не оказались, Господь нас любит, как любящий Отец.

Посетили соцучреждения волонтёры в сам праздничный день, после участия в Божественной литургии и освящения фруктов. 
ForUm

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