Московский городской суд отказал в апелляционной жалобе на постановление о продлении ареста до 24 и до 26 октября последней, четвертой группе военнопленных украинских моряков.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в группе «Защита военнопленных украинских моряков» в Facebook.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов четвертой группы военнопленных украинских моряков: Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Лисовой, Богдан Небылица, Евгений Семидоцкий, Андрей Эйдер... Постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей оставлено без изменения», - написал он.

Также как и в предыдущих судебных заседаниях, суд по ходатайству прокурора определил провести заседание в закрытом режиме, уточнил Полозов.

Ранее сегодня Мосгорсуд отказал в апелляционной жалобе третьей группе военнопленных украинских моряков: Андрею Артеменко, Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Олегу Мельничуку, Василию Сороке, Сергею Чулибе.

16 августа в апелляции было отказано 11 военнопленным украинским морякам: Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко, Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Сергею Попову, а также Владимиру Терещенко, Андрею Шевченко, Роману Мокряку, Андрею Опрыско, Сергею Цыбизову.

Таким образом, в апелляции на продлении срока содержания под стражей отказано всем 24 украинским военнопленным морякам.

Россия может вернуть в Украину военнопленных моряков, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, до конца августа.