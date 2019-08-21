В России освободили украинца Романа Терновского, осужденного за участие в «Правом секторе». Об этом сообщает «Объединение родственников политзаключенных Кремля».

«Политзаключенного Романа Терновского освободили в связи с окончанием срока незаконного заключения. Сейчас Роман уже в Украине, в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область. У мужчины вообще нет денег и каких-либо других ресурсов», — говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 следком России заявил о задержании совместно с ФСБ гражданина Украины Романа Терновского по обвинению в причастности к деятельности запрещенного в РФ «Правого сектора».

В организации заявили, что Терновский давно не является активистом ПС, и связь с ним потеряна около года назад.