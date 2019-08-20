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Сотрудники Хустского отдела полиции начали следствие по фактам убийства по неосторожности и незаконной охоты, сообщает пресс-служба полиции Закарпатья.  

19 августа утром в полицию поступило сообщение от 58-летнего жителя села Ракош.  Мужчина сообщил, что во время охоты по собственной неосторожности он попал из ружья в своего товарища, 39-летнего односельчанина. Последний от полученных травм скончался на месте, в лесу возле села.

Правоохранители установили, что мужчины в лесу на охоте находились незаконно, ведь сейчас отстрел парнокопытных животных и пушных зверей запрещен. Ружья жителей Хустщины – зарегистрированы, а разрешений на охоту нет.

По признакам ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) и ч.1 ст.248 (Незаконная охота) Уголовного кодекса Украины начато следствие. Жителю села Ракош Хустского района, который по неосторожности застрелил своего товарища сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос в суде об избрании ему меры пресечения.
ForUm

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