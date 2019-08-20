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На Волыни в селе Четвертня, 20 августа, в присутствии представителей ОГА и полиции сторонники ПЦУ срезали замки с дверей Спасо-Преображенского храма Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт volynnews.com, представители Волынской ОГА прибыли в село чтобы передать Спасо-Преображенский храм общине ПЦУ.

«Именно сейчас в селе Четвертня Маневицкого района представители Волынской ОГА, правоохранительных органов и ПЦУ захватить Спасо-Преображенский храм УПЦ. От ОГА приехала комиссия, которая будет "передавать" храм местным сторонникам ПЦУ, которые незаконным образом перерегистрировали общество УПЦ и, не разрывая охранного договора со старыми владельцами, заключили с региональными властями новый», – описывает ситуацию пресс-секретарь Волынской епархии протоиерей Олег Точинский.

Он поясняет, что верующих УПЦ в селе больше, но административный ресурс на стороне оппонентов.
ForUm

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