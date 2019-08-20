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Молитва имеет огромную силу она ​​приближает человека к Богу, разрушает стену, которую мы сами строим между собой и Богом.

Фото: УПЦ

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Предстоятель отметил, что Господь преобразился перед апостолами Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор (Мф. 17: 1-9), чтобы показать, что «каждый человек должен ежедневно себя преображать все больше и больше уподобляться Богу».

«До этого подвига призван каждый человек, и преображение не прекращается и в будущем веке, даже святые в вечности постоянно уподобляются Богу, все больше и больше приближаясь к Нему. Поскольку Бог Бесконечный, то и это уподобление Богу бесконечно. И в этом красота и главное счастье и радость будущего века, что человек постоянно себя преображает», отметил Блаженнейший владыка.

Архипастырь объяснил, почему человек должен постоянно себя духовно совершенствовать, приведя следующее сравнение. «Если человек искусный врач или художник, то постоянно себя совершенствует, чтобы отточить свое мастерство, улучшить свое искусство. Так человек должен над собой работать и для того, чтобы улучшить свой образ христианина, данный ему Богом», сказал он.

По убеждению Митрополита Онуфрия, именно молитва помогает нам преображаться.

«Господь преобразился на горе Фавор с помощью молитвы, добавил владыка. Молитва имеет огромную силу она ​​приближает человека к Богу, разрушает стену, которую мы сами строим между собой и Богом, дает человеку чувствовать Истину и возможность понимать волю Божию, а понимая волю Божию, человек правильно ее творит и уподобляется Богу».

В то же время, как отметил Предстоятель УПЦ, не всякая молитва преображает человека, а только та, «которая основывается на правильной вере и на правильном знании о Боге».

«Спаситель взял трех апостолов на Фаворский гору: апостол Петр это образ веры, апостол Иаков образ надежды, апостол Иоанн образ любви. Если человек имеет правильную веру, то от этой веры рождается правильная надежда человек возлагает надежду не на себя и богатство, а на Бога. От правильной веры рождается правильная любовь не коммерческая, а жертвенная любовь. На правильной вере творится правильная молитва смиренная молитва, молитва покаяния, она и преображает человека и приближает к Богу», подытожил Митрополит Онуфрий и призвал всех к ежедневной молитве и работы над духовным совершенствованием.
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