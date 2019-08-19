Каковы бы ни были страшные проблемы, не стоит сосредотачиваться на них, нужно держаться Господа и Он всегда поможет.

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Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Предстоятель УПЦ напомнил о том, что Спаситель ходил по водам и подчеркнул, что Господь показал этим силу своего Божества. «Только Бог может идти по воде, как по суше. Человеку это не дано», - сказал он.

Митрополит Онуфрий отметил, что преодоление любых трудностей невозможно только усилиями воли человека или группы людей.

«Как учат святые отцы, жизнь земная - это и есть море, на котором постоянно появляются волны - иногда больше, иногда меньше. Это житейское море невозможно переплыть, надеясь только на свои силы. Господь по этому морю идет, как по суху, а нам просто надо держаться Бога и прилепляться к Нему», - сказал Митрополит Онуфрий.

Его Блаженство отметил, что Христос основал Церковь и назвал Ее Своим Телом, поэтому держаться Господа - значит быть членом этого Тела: «не выпадать из него и тогда мы пройдем без напасти наш путь».

Напомнив об ошибке апостола Петра, митрополит Онуфрий призвал верующих твердо следовать за Христом. «Не надо человеку отрывать свой взгляд от Бога, не надо смотреть на стихии, не надо смотреть на проблемы, а надо смотреть на Бога», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ предупредил об опасности, которая подстерегает тех, кто отпадает от Бога. "Когда человек отрывает свое внимание от Бога, его разум попадает в заблуждение, он начинает надеяться на себя, появляется гордыня. А спутница гордыни - страх. Когда мы начинаем на себя надеяться мы тонем. Таким образом Господь на примере Петра показывает: "Не ты шел своей силой, а Я тебя вел и вот сейчас ты тонешь, потому что забыл кто Я"».

«Не надо смотреть на проблемы и на них сосредотачиваться, надо посмотреть на Бога и сказать: «Я грешен, недостойный, заслуживаю этого, помоги мне, я погибаю!», сказал Предстоятель и заверил: «Господь обязательно протянет руку, поддержит поднимет, укрепит и поможет".