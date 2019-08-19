В присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху состоялось подписание украинско-израильских двусторонних документов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

И. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцова и Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Джоэл Лион подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Государстве Израиль Геннадий Надоленко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Джоэл Лион подписали Соглашение между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования Государства Израиль о содействии изучению языка иврит в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях государства Израиль.

Кроме того, послы двух государств подписали программу сотрудничества в отрасли образования, культуры, молодежи и спорта между Кабинетом Министров Украины и правительством Израиля на 2019-2022 годы.

Государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Украины Алексей Перевезенцев и посол Израиля подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и Израильским патентным ведомством Министерства юстиции Государства Израиль.