Президент Владимир Зеленский является главным райтером своих речей.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента по гуманитарным вопросам Юрий Костюк в интервью Громадському.

«У нас есть такой узкий круг креативных людей. Главный у нас райтер, на самом деле, Президент», - ответил он на вопрос, кто помогает главе государства с написанием речей.

В частности, по словам Костюка, в инаугурационной речи «очень много есть мыслей и таких находок лично президента».

В то же время он назвал общим текст обращения Зеленского к украинцам и президенту РФ Владимира Путина относительно анонсированного телемоста между украинским телеканалом NewsOne и «Россия24».

«Это совместное было. У нас нет такой схемы, что я пришел, принес три страницы текста, и президент это просто прочитал и потом сказал», — заявил замруководителя ОП.

При этом он подчеркнул, что ключевые, важные, масштабные обращения, если это не спонтанное — обсуждаются.

«У нас есть также и Сергей Шефир, который работал в «Студии «Квартал 95», я, который работал в «Студии «Квартал 95». Часто мы обсуждаем определенные вещи, и потом как-то формируется», — сказал Костюк.