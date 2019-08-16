Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, расследуют уголовное производство по факту законченного покушения на присвоение более 800 тысяч гривен бюджетных средств. К преступному сговору могут быть причастны должностные лица предприятия и Министерства обороны Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, в одну из военных частей военного резерва Львова предприниматели доставили оборудование для системы питания, не соответствующее техническим условиям. По предварительному сговору предпринимателей и должностных лиц Минобороны, стоимость этого оборудования была безосновательно завышена вдвое.

Также планировалось поставлять некачественные электрические варочные котлы в воинские части Минобороны по всей территории Украины. Общая стоимость оборудования, предусмотренная в договоре, составляет 30,4 млн гривен.

Следователи ГБР совместно с работниками военной контрразведки Службы безопасности Украины провели санкционированные обыски; производится изъятие необходимой документации в Министерстве обороны Украины; наложен арест на некачественное оборудование с целью проведения судебных экспертиз.

В случае доказательства вины должностным лицам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.