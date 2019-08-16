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ГБР проводит обыски в Одесском облсовете 20

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований проводят ряд обысков в помещениях Одесского областного совета и Измаильского городского совета по растрате бюджетных средств, выделенных на развитие Измаильского региона. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, в течение 2015-2019 годов Одесским облсоветом выделялись средства на развитие Измаильского района, в том числе на капитальный ремонт дома культуры, дороги, реконструкцию незавершенного строительства общеобразовательной школы; ремонт детсада, детско-юношеской спортивной школы, здания аэровокзала «Аэропорт Измаил».

Установлено, что выделенные средства были потрачены не по целевому назначению, поскольку указанные строительные работы фактически не проводилось или проводились не в полном объеме.

Предприятия, которые принимали участие в проведении строительных работ, искусственно определялись победителями по тендерным процедурам. Полученные бюджетные средства в результате перечислялись на счета компаний-нерезидентов Украины, которые могут быть связаны с руководством Одесского облсовета.

Распоряжением и непосредственным контролем за проведением указанных работ занимались должностные лица Измаильского городского совета.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).
ForUm

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