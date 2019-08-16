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Сегодня, 16 августа, в административном здании Одесского областного совета сотрудники Государственного бюро расследований проводят следственные действия, сообщает местное издание 048.ua 

Сначала о том, что в здание областного совета входят сотрудники Государственного бюро расследований сообщил журналист Григорий Козьма. 

Сотрудники полиции, дежурящие у здания ООГА подтвердили журналистам, что сотрудники ГБР зашли в здание, но куда и зачем не пояснили. 

Отмечается, что возле кабинета главы областного совета  Анатолия Урбанского сидят сотрудники правоохранительных органов и не пропускают никого. Говорят, что идет обыск. 

Напомним, сегодня проходит внеочередная сессия Одесского областного совета, во время которой депутаты намерены избрать свое руководство, поскольку нынешний глава Урбанский избран народным депутатом.
ForUm

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