Сегодня, 16 августа, в административном здании Одесского областного совета сотрудники Государственного бюро расследований проводят следственные действия, сообщает местное издание 048.ua
Сначала о том, что в здание областного совета входят сотрудники Государственного бюро расследований сообщил журналист Григорий Козьма.
Сотрудники полиции, дежурящие у здания ООГА подтвердили журналистам, что сотрудники ГБР зашли в здание, но куда и зачем не пояснили.
Отмечается, что возле кабинета главы областного совета Анатолия Урбанского сидят сотрудники правоохранительных органов и не пропускают никого. Говорят, что идет обыск.
Напомним, сегодня проходит внеочередная сессия Одесского областного совета, во время которой депутаты намерены избрать свое руководство, поскольку нынешний глава Урбанский избран народным депутатом.
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