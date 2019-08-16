Сегодня, 16 августа, в административном здании Одесского областного совета сотрудники Государственного бюро расследований проводят следственные действия, сообщает местное издание 048.ua

Сначала о том, что в здание областного совета входят сотрудники Государственного бюро расследований сообщил журналист Григорий Козьма.

Сотрудники полиции, дежурящие у здания ООГА подтвердили журналистам, что сотрудники ГБР зашли в здание, но куда и зачем не пояснили.

Отмечается, что возле кабинета главы областного совета Анатолия Урбанского сидят сотрудники правоохранительных органов и не пропускают никого. Говорят, что идет обыск.

Напомним, сегодня проходит внеочередная сессия Одесского областного совета, во время которой депутаты намерены избрать свое руководство, поскольку нынешний глава Урбанский избран народным депутатом.