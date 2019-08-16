также в разделеПолитика
Правозащитник: До конца I квартала 2020 года будут новые руководители НАБУ и САП 11
Советник президента назвал имя кандидата на пост главы Минздрава 38
На первое заседание ВР пригласят делегацию ПАСЕ 36
В Раде предлагают создать 23 комитета 32
Труба заявляет, что окружение Порошенко намерено уволить его с помощью КС 31
Виктор Медведчук ‒ самый влиятельный оппозиционер Украины 64
Безсмертный: У Зеленского нет «дорожной карты» по Донбассу 32
Богдан - не преграда: Тейлор анонсировал скорую встречу Зеленского и Трампа 41
Ведущие польские СМИ: Партия Виктора Медведчука стала одним из победителей выборов в Верховную Раду 60
Голомша будет требовать компенсации зарплаты в ГПУ за почти 5 лет 33
Кличко дал показания в НАБУ по делу о «взятке Богдану» 520
Зеркаль планирует завершить работу в МИД 65
Зеленский и Нетаньяху проведут переговоры 19 августа 21
У партий Ляшко и Гриценко конфискуют 448 тысяч взносов 271
Варшавский институт: Благодаря фракции «Оппозиционной платформы» в новой Раде будет конституционное большинство для выполнения Минских соглашений 52
Супрун рассказала о встрече с Зеленским 111
Разумков: Вопрос о коалиции еще не закрыт 24
Байден готов сделать Украину приоритетом международной политики США 23

Мир на Донбассе зависит от согласия России восстановить территориальную целостность Украины. Об этом в интервью Радио Свобода заявил специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер.

«Мы искренне хотим, чтобы было найдено решение. Россия остается главным двигателем этого конфликта, она руководит военными силами, разведкой, экономикой, осуществляет контроль за местными структурами. И если Россия только согласится, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена, был бы мир. Была бы возможность восстановить экономику. Было бы соединение семей. Было бы все, что мы хотим видеть, чтобы вернуть нормальную жизнь», - подчеркнул он.

Специальный представитель США выразил надежду, что в конце концов РФ восстановит территориальную целостность Украины. «Не думаю, что то, что Россия делает в Украине, оккупируя эти территории, хоть как-то соответствует российским интересам. Как по мне, на самом деле это причинило ущерб России и помогло сплотить Украину как государство. Национальная идентичность в Украине сильнее, чем когда-либо; прозападная, проевропейская, пронатовская идентичность в Украине тоже сильнее, чем когда-либо. И поэтому я не думаю, что то, что Россия делает, ей помогает. И в любом случае, надеюсь, они в конце концов остановятся и мы сможем вернуть мир людям, которые там живут», - сказал Волкер.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги