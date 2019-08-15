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В рамках реализации комплекса мер по борьбе с контрабандой и теневой экономикой сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры блокировали незаконный ввоз ювелирных изделий с территории временно аннексированного Российской Федерацией Крыма, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов с полуострова организовала изготовление ювелирных изделий. Затем злоумышленники через КПВВ «Чонгар» переправляли продукцию на территорию подконтрольную украинской власти. Ювелирные изделия реализовывали под видом товаров произведенных в «материковой» Украине в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны без уплаты налогов и обязательных отчислений в государственный бюджет.

Во время проведения в Киеве санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили подпольный склад, на котором аккумулировались готовые к продаже ювелирные изделия, вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов уголовного производства.

В течение 2015-2019 годов, по предварительным оценкам, злоумышленники без уплаты обязательных отчислений в государственный бюджет реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн гривен. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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