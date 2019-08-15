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В Киеве полиция разыскивает лиц, причастных к повреждению маршрутки в Деснянском районе.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает пресс-служба столичного главка.

Утром в Деснянское управления полиции поступило сообщение о том, что на Броварском проспекте, возле станции метро «Лесная», горит маршрутка. На место происшествия выезжали спасатели, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Правоохранители выяснили, что после выхода всех пассажиров на конечной остановке маршрутного такси водитель услышал хлопок. Вскоре он увидел, как загорелся автобус.

По предварительной версии спасателей, которые ликвидировали пожар, причиной стало занесение постороннего источника зажигания. С места происшествия полицейские изъяли бутылку и другие остатки для проведения экспертизы.

Следственным отделом Деснянского управления полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают причастных к правонарушению лиц.

Напомним, в четверг, 15 августа, возле станции столичного метро «Лесная» сгорел автобус №332, курсирующий по маршруту Киев-Бровары. 
ForUm

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