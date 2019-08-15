также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал о символизме Успенского поста и заблуждениях, связанных с ним 6
На Волыни верующие УПЦ просят Президента Украины защитить их права 7
РПЦ: По логике ПЦУ невмешательство государства в дела Церкви – это потворство фашиствующим экстремистам 14
На Волыни радикалы планируют захватить храм УПЦ 9
Более 170 детей со всей Украины посетили детский православный лагерь «Камо Грядеши» на Закарпатье 8
Православная Церковь в 19-ю годовщину трагедии «Курска» молится о погибших подводниках 5
В Святогорской лавре первый Спас отметили крестным ходом и водосвятным молебном на Донце 29
Митрополит Онуфрий рассказал о том, как правильно сделать главный выбор в жизни 15
В Житомире злоумышленник ограбил женский монастырь УПЦ 12
На Буковине в день Спаса верующие прошли 50 км и по традиции взобрались на коленях на святую гору 17
У православных начался Успенский пост (инфографика) 21
В Ужгороде верующие УПЦ прошли крестным ходом до скита Воскресенского монастыря 12
УАПЦ прекратила свое существование 15
Запорожский митрополит УПЦ: В ПЦУ надеются, что и нынешний президент будет попирать Конституцию и творить беззакония 24
На Ровенщине представители ПЦУ выгоняют из дома онкобольного священника УПЦ 23
ГПУ закрыла «дело Драбинко», по которому Новинский был лишен депутатской неприкосновенности 16
Митрополит Антоний рассказал, как молитва способна изменить жизнь человека 28
Митрополит УПЦ рассказал, как приблизиться к Богу 16

Настоящая вера в Бога — то, без чего жизнь человека теряет свой смысл, без чего он не может вообще жить.

Фото: сайт Фома в Украине

Об этом рассказал Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор в своем блоге на сайте korrespondent.net, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине».

«Наши предки хорошо понимали, что правдивая вера в Творца и Спасителя мира ценнее жизни. Они готовы были умереть, но не предать Бога», — написал владыка Виктор. 

По его словам, современному человеку понять такое отношение к религиозным убеждениям или очень сложно, или почти невозможно. «Неоднократно приходилось слышать мысль, что ради веры не стоит не то что умирать, а даже отказываться от каких-то материальных благ ради неё», — отметил епископ.

При этом, если относиться к религии только как к определённой идеологии, набору соответствующих нравственных предписаний или норм поведения, то отдавать за это свою жизнь, действительно, не стоит, добавил он. Ведь нормы поведения со временем меняются, а «наше общество настолько вариативно, что одни и те же вещи могут восприниматься по-разному в зависимости от обстоятельств».

«Однако если понимать, что вера в Бога — не только определённое поведение и не только нравственные ценности, а то, что целиком и полностью определяет жизнь человека, влияет на все его стороны и являются основной составляющей мировоззрения, а самое главное — вводить человека в особые отношения с Богом, то всё сразу предстанет в другом свете», — продолжил владыка Виктор.

«Настоящая вера в Бога — это то, без чего жизнь человека теряет свой смысл, без чего он не может вообще жить. В таком случае именно вера определяет и поведение, и мораль, и личный взгляд на мир. Вера становится постоянным предстоянием человека перед лицом Божьим. Она приобретает непреходящее значение главной ценности жизни. Вот почему смерть, в таком понимании, не является чем-то слишком страшным», — написал он.

«Когда мы говорим о современном отношении к религии, а именно: не можно при помощи политических механизмов вмешиваться в духовную жизнь человека. Поскольку рано или поздно это приведёт к страшным и болезненным последствиями, результаты которых ещё долго, с болью и слезами, будут отражаться на жизни общества. Церковь, а не государство, ведёт человека к Царству Небесному. И только Церковь может помочь каждому из нас встретиться с Богом», — заключил епископ Виктор.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
7
Теги