Настоящая вера в Бога — то, без чего жизнь человека теряет свой смысл, без чего он не может вообще жить.

Фото: сайт Фома в Украине

Об этом рассказал Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор в своем блоге на сайте korrespondent.net, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине».

«Наши предки хорошо понимали, что правдивая вера в Творца и Спасителя мира ценнее жизни. Они готовы были умереть, но не предать Бога», — написал владыка Виктор.

По его словам, современному человеку понять такое отношение к религиозным убеждениям или очень сложно, или почти невозможно. «Неоднократно приходилось слышать мысль, что ради веры не стоит не то что умирать, а даже отказываться от каких-то материальных благ ради неё», — отметил епископ.

При этом, если относиться к религии только как к определённой идеологии, набору соответствующих нравственных предписаний или норм поведения, то отдавать за это свою жизнь, действительно, не стоит, добавил он. Ведь нормы поведения со временем меняются, а «наше общество настолько вариативно, что одни и те же вещи могут восприниматься по-разному в зависимости от обстоятельств».

«Однако если понимать, что вера в Бога — не только определённое поведение и не только нравственные ценности, а то, что целиком и полностью определяет жизнь человека, влияет на все его стороны и являются основной составляющей мировоззрения, а самое главное — вводить человека в особые отношения с Богом, то всё сразу предстанет в другом свете», — продолжил владыка Виктор.

«Настоящая вера в Бога — это то, без чего жизнь человека теряет свой смысл, без чего он не может вообще жить. В таком случае именно вера определяет и поведение, и мораль, и личный взгляд на мир. Вера становится постоянным предстоянием человека перед лицом Божьим. Она приобретает непреходящее значение главной ценности жизни. Вот почему смерть, в таком понимании, не является чем-то слишком страшным», — написал он.

«Когда мы говорим о современном отношении к религии, а именно: не можно при помощи политических механизмов вмешиваться в духовную жизнь человека. Поскольку рано или поздно это приведёт к страшным и болезненным последствиями, результаты которых ещё долго, с болью и слезами, будут отражаться на жизни общества. Церковь, а не государство, ведёт человека к Царству Небесному. И только Церковь может помочь каждому из нас встретиться с Богом», — заключил епископ Виктор.