Несмотря на политическое затишье, наступившее в стране после парламентских выборов, в последние недели наблюдается активизация расследования по так называемому делу о «Роттердам+» - одиозной формуле расчета стоимости угля для ТЭС, которая, по мнению ряда экспертов, стала возможна благодаря договоренностям между командами тогдашнего президента Петра Порошенко и самого богатого олигарха страны Рината Ахметова.

8 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении шесть лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и экс-члена комиссии Владимира Евдокимова, а также ряда сотрудников компании «ДТЭК». Согласно версии следствия, злоупотребления подозреваемых нанесли государству более 18 млрд 868 млн гривень убытков, из которых 14,3 млрд грн достались группе компаний, приближённых к Ринату Ахметову и бизнес-партнеру Порошенко – Игорю Кононенко, которые, по версии следствия, и инициировали введение формулы «Роттердам +».

Суд уже успел арестовать Евдокимова, а также бывшего начальника отдела энергорынка НКРЭКУ Тараса Ревенко, которым инкриминируют причастность к разработке самой формулы «Роттердам +» в 2016 году. Впрочем, позднее их выпустили из-под стражи под залог. Однако, по мнению экспертов, это – только начало, и дело вполне может приобрести серьезный разворот, в результате чего бизнес-империя Ахметова рискует лишиться части своих энергетических активов и немалых денежных ресурсов. И еще – нескольких топ-менеджеров за решеткой…

Нашему изданию удалось узнать, кто занимался разработкой схемы от Ахметова и кто рискует серьезно пострадать за свои действия трехлетней давности. Как сообщили информированные источники, речь идет о руководстве «дочки» ДТЭК – «ДТЭК Сети» - ее гендиректоре Иване Гелюхе и операционном директоре Алексее Савенкове. Причем, если первый занимался разработкой формулы, так сказать, исходя из должности (а потом занимался ее реализацией), то последний непосредственно являлся идеологом и разработчиком данной схемы. Непосредственно исполнять формулу Савенков поставил своего подчиненного Александра Кожухаря – руководителя технического департамента «ДТЭК Сети».

Савенков работает в ДТЭК уже более десятка лет. Впрочем, и до этого он работал в структурах Ахметова – с 2004 года Алексей Савенков трудился заместителем главного бухгалтера ОАО «Павлоградуголь», а с октября 2006 по апрель 2007 года являлся директором по экономике и финансам ГП «Свердловантрацит», которое подконтрольно олигарху.

Стоит отметить, что Савенкова называют одним из специалистов по различным схемам в энергетике. И далеко не все они работают в пользу Ахметова: о себе нынешний операционный директор «ДТЭК Сети» тоже не забывает. Тем более, что его главной «крышей» является глава правления компаний ДТЭК Максим Тимченко, которого с Савенковым связывают близкие отношения. Используя этот немаловажный фактор, Савенков запустил схему по заводу на тендеры для ДТЭК различных компаний-«однодневок». Для своих схем Савенков расставляет внутри ДТЭКа преданных людей, а с реализацией «распила» ему помогает Арарат Брутян, являющийся владельцем компании «Східгазбуд», который также вхож в семью Тимченко и является другом отца главы правления ДТЭК Виктора Николаевича Тимченко. Такая близость к руководству ДТЭК позволяет Арарату ездить по Украине и предлагать бизнесу «решать» их проблемы с руководством всех облэнерго, входящих в холдинг.

В 2016 году Службой безопасности Украины были открыты уголовные дела в связи с подозрениями в возможном сговоре «Східгазбуд» с представителями «Киевэнерго» (структура ДТЭК) и завышении стоимости и объемов товаров, работ и услуг. По всем признакам фирма была пустышкой, которая не имеет ни людей, ни техники, всем занимались субподрядные организации, а разница уходила через предприятия с признаками фиктивности. Тогда отмечалось, что неэффективное использование средств «Киевэнерго» могло приводить к завышению розничных тарифов для потребителей Киева.

Впрочем, как и в случае с делом по «Роттердам +», особых результатов расследование использования подобных мини-«схем» не дало. Интересно, будет ли расследовать служба безопасности Ахметова эти факты или данный схемотоз в компании происходит с разрешения и при поддержке акционера?

Сейчас ситуация в правоохранительных органах кардинально поменяется: стоит ожидать усиление давления на Ахметова и его менеджеров со стороны правоохранительных органов. Пока что, играя на опережение, пресс-служба ДТЭК сообщила, что сотрудники энергохолдинга, которые получили подозрение от НАБУ, прервут свой отпуск и прибудут на допрос 14 августа в рамках расследования дела «Роттердам+».

Закончится ли визиты к следователям задержаниями? Вполне вероятно, учитывая, как быстро и «орлы» Ситника добились судебных решений по бывшим сотрудникам НКРЕКП Евдокимову и Ревенко. И тогда, возможно, мы увидим всех схемщиков на скамье подсудимых...