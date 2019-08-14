Бывшего мэра Тегерана Мухаммеда Али Наджафи, осужденного в прошлом месяце к смертной казни за убийство своей второй жены, простила семья погибшей.
Брат Митры Остад написал 14 августа в инстаграме, что его отец, мать и сын сестры «прощают» Наджафи и больше не призывают применять исламский закон о возмездии - так называемую форму наказания «око за око», которая предусматривала бы применение смертной казни, передает Радио Свобода.
Масуд Остад также выразил надежду, что экс-мэр «остальные годы потратит на очистку себя».
Пока неизвестно, будет ли Наджафи отбывать срок заключения за убийство.
30 июля, кроме смертной казни, 67-летний Наджафе также получил двухлетний тюремный срок по обвинению в незаконном владении оружием.
Митру Остад, на которой Наджафи женился, не разведшись со своей первой женой, нашли мертвой в их доме в Тегеране 28 мая.
Власти заявили, что Наджафи сдался и признался в убийстве жены из-за семейных проблем.
Полигамия является законной, согласно исламским законам, действующим в стране.
Наджафи подал в отставку с поста мэра прошлого года после критики в его адрес за посещение церемонии, на которой молодые девушки танцевали. Он называл причиной увольнения свое здоровье.
Наджафы также занимал должность вице-президента Ирана.
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